Новые траншеи и активное минирование. В СМИ рассказали о ситуации вокруг ЗАЭС

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Усиление оборонительных позиций

Как пишет издание, россияне продолжают рыть новые траншеи вокруг города и закладывать больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север в сторону подконтрольной Украине территории. В течение нескольких месяцев враг обустраивает огневые позиции на крышах некоторых зданий завода, а для "отпугивания" БПЛА были установлены сетки.

Некоторые эксперты ядерной отрасли заявили о своей встревоженности из-за ситуации вокруг ЗАЭС. По их словам, любые повреждения станции могут иметь ужасные последствия для людей, прилегающих территорий, войны и мировой ядерной промышленности.

"Ядерные реакторы не были разработаны для зон боевых действий, и я не верю, что они могут быть безопасными или защищенными в зоне боевых действий", - заявил Николас Рот, директор аналитического центра "Инициатива по вопросам ядерной угрозы"

Опасность аварии на ЗАЭС

По словам главы ядерного агентства "Энергоатом" Петра Котина, ВСУ не будут осуществлять атаку на ЗАЭС, а вместо этого попытаются заставить оккупантов отступить, перекрыв врагу пути снабжения.

В международном сообществе обеспокоены тем, что крупнейшая в Европе атомная станция может быть втянута в боевые действия. Ядерный надзорный орган ООН заявляет, что военное присутствие и активность в регионе растет, что влияет на риск крупной аварии на станции.

Как утверждают отдельные дипломаты, ядерный надзорный орган ООН планирует представить соглашение между Россией и Украиной в Совете Безопасности в конце этого месяца, чтобы защитить объект.

Также за ситуацией вокруг ЗАЭС наблюдает и Япония. В апреле Токио выделило 2 млн евро надзорному органу ООН, чтобы помочь его усилиям по обеспечению безопасности Запорожской электростанции.

По словам Котина, самая большая угроза безопасности заключается в том, что боевые действия могут перебить последнюю внешнюю линию электропередач, которая необходима для охлаждения реакторов. В таком случае на пути к расплавлению стоят только резервные дизель-генераторы.

"Если все насосы остановятся, у вас будет от полутора часов до трех дней, и вы получите расплавление", - рассказал Котин.

Россия усиливает присутствие на ЗАЭС

За последние месяцы, как рассказал Котин, количество оккупантов на станции увеличилось с 500 до 1,5 тысячи человек. Он не имеет доступа к объекту, но имеет там сеть контактов.

Отдельные источники сообщали, что время от времени слышали взрывы, которые, как они считают, были вызваны детонацией мин бродячими животными. Также слышали и выстрелы, вероятно, по беспилотнику.

Одним глазом смотрят на выход из города

"Хотя наращивание войск и дополнительные оборонительные сооружения указывают на то, что оккупационные войска окопались, есть также признаки того, что россияне одним глазом смотрят на выход из города", - пишет издание.

Завод и Энергодар соединены единственной главной дорогой в Мелитополь, что обеспечивает россиян сухопутным коридором оккупированного Крымского полуострова.

По словам главы ядерного агентства "Энергоатом", оккупанты уже вероятно проводили учения во время которых отрабатывали вывод войск.

"Два источника в Энергодаре сообщили, что видели, как в этом месяце российские войска вывозили в коробках рентгеновское, лабораторное и другое оборудование из больницы, а также оборудование из закрытых украинских банков в городе Энергодаре", - добавляет Reuters.