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Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара на начало мая, - мэр Мелитополя

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Энергодар, Запорожская область, Суббота 22 апреля 2023 22:06
Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара на начало мая, - мэр Мелитополя Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне, а также эвакуации населения, которая, в частности, в Энергодаре планируется примерно 5 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"У врага - паника, он готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории", - сказал Федоров.

По его словам, в населенных пунктах вблизи фронта, захватчики начали подготовительные работы по эвакуации.

"Например, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5-е числа мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым", - рассказал мэр.

Однако в Мелитополе об эвакуации речь не идет. Там оккупанты наоборот усиливают свои позиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне в оккупированном Энергодаре Запорожской области усиливают репрессии и проверки местных жителей. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Также ранее мы писали, что россияне готовятся к депортации детей из Энергодара. Их будут вывозить в захваченный Крым.

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