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Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян: чем это грозит

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Энергодар, Понедельник 22 мая 2023 09:27
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян: чем это грозит Фото: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В результате террористических обстрелов рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС", - говорится в сообщении.

Указано, что уже в седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блекаута.

"После потери внешнего питания, жизненно необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - предупредили в "Энергоатоме".

Отмечается, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Напомним, что в последний раз Запорожская АЭС полностью была обесточена из-за российских обстрелов 9 марта, когда россияне устроили массированный ракетный обстрел Украины.

Что известно о ночном обстреле

Войска РФ в ночь на 22 мая устроили очередной обстрел по украинским городам. Больше всего во вражеский удар на этот раз попал г.Днепр и область, там сбили 4 ракеты и 15 БПЛА. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета". Из-за чего есть пострадавшие и повреждения.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, что с весны прошлого года Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими войсками, объект контролируется российской компанией "Росатом". При этом станцию ​​продолжает обслуживать украинский персонал под контролем оккупантов.

Отметим, что в последнее время россияне усиливают милитаризацию станции, роют вокруг нее траншеи и окопы. При этом стало известно о намерении РФ "эвакуировать" из ЗАЭС тысячи украинских работников.

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Запорожская АЭС блекаут Энергоатом
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