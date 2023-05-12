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Глава МАГАТЭ планирует представить соглашение по Запорожской АЭС в этом месяце, - Reuters

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Пятница 12 мая 2023 20:49
Глава МАГАТЭ планирует представить соглашение по Запорожской АЭС в этом месяце, - Reuters Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует представить соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской атомной электростанции Совету Безопасности ООН в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гросси уже несколько месяцев пытается добиться соглашения, чтобы снизить риск катастрофической ядерной аварии в результате военных действий, таких как обстрел электростанции, которая уже более года оккупирована Россией.

"Это выглядит многообещающе", - сказал один дипломат о достижении соглашения.

Другие источники издания сказали, что Украина, которая долгое время выступала против плана, теперь поддерживает его, в то время как позиция России менее ясна.

"План состоит в том (чтобы представить его Совету Безопасности) в этом месяце, но точная дата еще не определена", - сказал дипломат, добавив, что Гросси поддерживает связь со Швейцарией, которая ежемесячно председательствует в Совете Безопасности, по поводу даты.

Дипломаты на условиях анонимности сообщили, что Гросси изложит так называемые "принципы" по защите ЗАЭС, которые к тому времени должны получить поддержку России и Украины. Некоторые из них уже давно известны, например, запрет на ведение огня по станции или с ее территории.

Напомним, ранее в МАГАТЭ сообщали, что ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

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