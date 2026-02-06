Ситуация в Мирнограде осложнилась: враг усиливает штурмы, заводит тяжелую технику

Ситуация в Мирнограде под Покровском в последние дни существенно осложнилась. Российские оккупанты усиливают штурмы и заводят тяжелую технику в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых сил ВСУ.

"За последнюю неделю оперативная обстановка в Мирнограде существенно осложнилась. Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны сосредотачивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что для реализации замысла по оккупации города противник заводит в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию.

Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города.

Давление россиян к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде. Это, в свою очередь, сужает возможности огневого воздействия на врага.

"В условиях осложненной обстановки 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада 7 корпуса ДШВ провели поисково-ударные действия к северу от Мирнограда для выявления и ликвидации вражеских групп. Тем самым, не позволив россиянам зайти в тыл наших позиций", - рассказали в ДШВ.