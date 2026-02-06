ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ситуация в Мирнограде осложнилась: враг усиливает штурмы, заводит тяжелую технику

Мирноград, Донецкая область, Пятница 06 февраля 2026 13:30
UA EN RU
Ситуация в Мирнограде осложнилась: враг усиливает штурмы, заводит тяжелую технику Фото: ситуация в Мирнограде существенно осложнилась (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в Мирнограде под Покровском в последние дни существенно осложнилась. Российские оккупанты усиливают штурмы и заводят тяжелую технику в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых сил ВСУ.

Читайте также: "Кил-зона - 15-20 км вглубь": Сырский назвал длину линии активных боевых действий

"За последнюю неделю оперативная обстановка в Мирнограде существенно осложнилась. Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны сосредотачивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что для реализации замысла по оккупации города противник заводит в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию.

Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города.

Давление россиян к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде. Это, в свою очередь, сужает возможности огневого воздействия на врага.

"В условиях осложненной обстановки 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада 7 корпуса ДШВ провели поисково-ударные действия к северу от Мирнограда для выявления и ликвидации вражеских групп. Тем самым, не позволив россиянам зайти в тыл наших позиций", - рассказали в ДШВ.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, Покровское направление уже долгое время остается самым сложным участком фронта.

Сейчас украинские военные контролируют северную часть Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.

Ранее мы писали, что по данным 7 корпуса ДШВ, россияне осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.

Кроме этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и враг ищет прорыв малыми группами.

Кроме того, в ДШВ рассказали, что в январе на Покровском направлении российские оккупанты увеличили количество ударов КАБами на 65%. Это стало проблемой для обороны украинских войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Десантно-штурмовые войска Война в Украине
Новости
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ