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Российские пропагандисты нафантазировали "окружение" украинских военных в Бахмуте

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Воскресенье 26 февраля 2023 22:09
Российские пропагандисты нафантазировали "окружение" украинских военных в Бахмуте Иллюстративное фото: российские пропагандисты нафантазировали "окружение" украинских военных в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций в Telegram.

По информации Центра, российские пропагандистские Telegram-каналы обнародовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".

При этом, как сообщали 26 февраля Генштаб ВСУ и Государственная пограничная служба, украинские защитники продолжают оборонять город и успешно уничтожать российских оккупантов.

"Информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что россияне ежедневно теряют под Бахмутом около 500 солдат.

Также мы писали, что в Генштабе докладывали о больших потерях оккупантов на Бахмутском направлении.

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