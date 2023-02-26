Российские пропагандисты нафантазировали "окружение" украинских военных в Бахмуте
Пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций в Telegram.
По информации Центра, российские пропагандистские Telegram-каналы обнародовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".
При этом, как сообщали 26 февраля Генштаб ВСУ и Государственная пограничная служба, украинские защитники продолжают оборонять город и успешно уничтожать российских оккупантов.
"Информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что россияне ежедневно теряют под Бахмутом около 500 солдат.
Также мы писали, что в Генштабе докладывали о больших потерях оккупантов на Бахмутском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.