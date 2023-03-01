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ВСУ в городе, россиян удалось "приглушить". Военный рассказал о ситуации в Бахмуте

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Донбасс, Среда 01 марта 2023 13:15
ВСУ в городе, россиян удалось "приглушить". Военный рассказал о ситуации в Бахмуте Фото: в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои 1 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось "приглушить" российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Сейчас на окраинах продолжаются бои, украинские Силы обороны находятся в городе, "отходить никто не собирается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"1 марта. Город Бахмут. Хочу сказать, что немного "приглушили" врага. Чуть спокойнее, но в окрестностях идут стрелковые бои, единичные взрывы, мины летают. Но мы стоим в самом Бахмуте. Никто никуда не собирается пока отходить. Мы стоим. Бахмут - это Украина", - рассказал военный 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

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Российская Федерация Донбасс Донецкая область Бахмут
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