ВСУ в городе, россиян удалось "приглушить". Военный рассказал о ситуации в Бахмуте

Украинским военным удалось "приглушить" российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Сейчас на окраинах продолжаются бои, украинские Силы обороны находятся в городе, "отходить никто не собирается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"1 марта. Город Бахмут. Хочу сказать, что немного "приглушили" врага. Чуть спокойнее, но в окрестностях идут стрелковые бои, единичные взрывы, мины летают. Но мы стоим в самом Бахмуте. Никто никуда не собирается пока отходить. Мы стоим. Бахмут - это Украина", - рассказал военный 93-й ОМБр "Холодный Яр".