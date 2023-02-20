Зеленский о боях за Бахмут: потерять его - означает шаг вперед для россиян

Если Украина потеряет Бахмут - это будет означать, что россияне стали на шаг ближе к своей цели, которая заключается в захвате административных границ Донецкой и Луганской областей.

"Является ли город (Бахмут, - ред.) стратегически важным или нет, зависит от того, как на него посмотреть. Это не большой мегаполис, и я бы даже сказал, что в этом регионе все населенные пункты маленькие и находятся в критическом состоянии. Люди покинули их, многие погибли. Тех, кто не успел убежать или хотел остаться, теперь постигла другая участь", - заявил он.

Зеленский заявил, что приказа удерживать позиции у Бахмута до смерти не было.

"Что касается Бахмута, то это не приказ войскам удерживать позицию до смерти. Такого приказа вообще не было. Эта война не для того, чтобы остаться и умереть, но мы находимся в своей стране и будем защищать ее до тех пор, пока можем", - добавил он.

По его словам, войска РФ прекрасно знают, что Бахмут откроет им дорогу на Славянск и Краматорск.

"Каждый маленький городок вроде Бахмута, который россияне берут, приближает их к большим городам. Я не говорю, что Краматорск и его жители важнее Бахмута, о нет. Но каждый маленький город, который мы теряем, означает шаг вперед для россиян, которые - как мы уже знаем - хотят захватить административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно по этой причине мы оказываем такое сильное сопротивление в Бахмуте", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина должна тщательно подготовить свои Силы обороны для того, чтобы весной действительно чувствовалось движение к победе над российскими оккупантами.

Кроме того, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал смысл обороны Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.