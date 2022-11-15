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Обстрел Киева: оккупанты ударили по еще одной многоэтажке

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 16:17
Обстрел Киева: оккупанты ударили по еще одной многоэтажке Иллюстративное фото: оккупанты попали по еще одной многоэтажке Киева (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, днем оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - написал мэр.

Таким образом количество многоэтажек столицы, по которым ударили сегодня оккупанты, увеличилось до трех.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги по Украине в ряде регионов прогремели взрывы.

Позже Кличко рассказал, что российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева.

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