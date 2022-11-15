В Киеве слышали звуки взрывов: что известно

В Киеве во время воздушной тревоги во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, взрывы слышны в разных районах столицы.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о работе системы ПВО. В небе над Киевом есть следы взрывов.

По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.