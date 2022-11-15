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В Киеве слышали звуки взрывов: что известно

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 15:16
В Киеве слышали звуки взрывов: что известно Фото: В Киеве днем 15 ноября слышали звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве во время воздушной тревоги во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, взрывы слышны в разных районах столицы.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о работе системы ПВО. В небе над Киевом есть следы взрывов.

По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.

Напомним, днем 15 ноября в Украине объявили воздушную тревогу. Власти в ряде регионов уже предупредили об опасности массированного ракетного удара.

Также отметим, что ранее в Воздушных силах предупреждали, что российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки".

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