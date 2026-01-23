ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Пятница 23 января 2026 09:31
UA EN RU
Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список) Фото: в Украине свет выключают по всей стране (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня утром, 23 января во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Это означает, что графики там не действуют.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В тех регионах, где применены аварийные отключения света, ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

В то же время "Укрэнерго" предупредило, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому население должно следить за сообщениями местных операторов электросетей.

Аварийные отключения

По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

Киевская область

После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.

Харьковская область

В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.

  • 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
  • 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
  • 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
  • 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
  • 5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
  • 6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
  • 6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Запорожская область

График отсутствия электроснабжения на 23 января (с учетом 30 минут на переключение)

  • 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Хмельницкая область

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" сообщила, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:

  • с 00:00 до 10:00 - электричество будут выключать для 4,5 очередей;
  • с 10:00 до 22:00 - электричество будут выключать для 4 очередей;
  • с 22:00 до 24:00 - электричество будут выключать для 3,5 очередей.

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Винницкая область

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Львовская область

На Львовщине в 9 из 12 подчиненных очередей трижды применят ограничения подачи электроэнергии. В подчередь № 4.1 и 5.1 свет будут выключать четыре раза, а в подчередь № 2.1 - только дважды за сутки.

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ивано-Франковская область

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Волынская область

23 января в Волынской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии для бытовых потребителей из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.

В течение суток ситуация с отключениями света может меняться.

Режим почасовых отключений света для населения будет действовать в таком объеме:

Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Ровенская область

Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области:

  • подчередь 1.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
  • подчерг 1.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
  • подчередь 2.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00
  • подчередь 2.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00
  • подчередь 3.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
  • подчередь 3.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
  • подчередь 4.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00
  • подчередь 4.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00
  • подчередь 5.1 00.00-04.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
  • подчередь 5.2 00.00-04.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
  • подчередь 6.1 04.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
  • подчередь 6.2 04.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00

Ситуация в энергетике

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак вчера в Украине критически ограничили энергоснабжение.

По всей стране действовали жесткие графики почасовых и аварийных отключений. В некоторых областях и районах свет подавали только 2-4 часа в сутки, а в некоторых - его не было совсем.

Как заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

На фоне этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.

Тем временем МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Отключение света Блэкаут
Новости
Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны
Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов