Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)
Сегодня утром, 23 января во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Это означает, что графики там не действуют.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Укрэнерго"
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
В тех регионах, где применены аварийные отключения света, ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
В то же время "Укрэнерго" предупредило, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому население должно следить за сообщениями местных операторов электросетей.
Аварийные отключения
По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях.
Киев
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.
Киевская область
После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.
Харьковская область
В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
- 5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
- 6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
- 6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Запорожская область
График отсутствия электроснабжения на 23 января (с учетом 30 минут на переключение)
- 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.
Хмельницкая область
Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Житомирская область
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" сообщила, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:
- с 00:00 до 10:00 - электричество будут выключать для 4,5 очередей;
- с 10:00 до 22:00 - электричество будут выключать для 4 очередей;
- с 22:00 до 24:00 - электричество будут выключать для 3,5 очередей.
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Львовская область
На Львовщине в 9 из 12 подчиненных очередей трижды применят ограничения подачи электроэнергии. В подчередь № 4.1 и 5.1 свет будут выключать четыре раза, а в подчередь № 2.1 - только дважды за сутки.
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Тернопольская область
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Закарпатская область
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Волынская область
23 января в Волынской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии для бытовых потребителей из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.
В течение суток ситуация с отключениями света может меняться.
Режим почасовых отключений света для населения будет действовать в таком объеме:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Ровенская область
Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области:
- подчередь 1.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
- подчерг 1.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
- подчередь 2.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00
- подчередь 2.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00
- подчередь 3.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
- подчередь 3.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
- подчередь 4.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00
- подчередь 4.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00
- подчередь 5.1 00.00-04.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
- подчередь 5.2 00.00-04.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
- подчередь 6.1 04.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
- подчередь 6.2 04.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
Ситуация в энергетике
Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак вчера в Украине критически ограничили энергоснабжение.
По всей стране действовали жесткие графики почасовых и аварийных отключений. В некоторых областях и районах свет подавали только 2-4 часа в сутки, а в некоторых - его не было совсем.
Как заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
На фоне этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.
Тем временем МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.