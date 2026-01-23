Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Сегодня утром, 23 января во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Это означает, что графики там не действуют.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В тех регионах, где применены аварийные отключения света, ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

В то же время "Укрэнерго" предупредило, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому население должно следить за сообщениями местных операторов электросетей.

Аварийные отключения

По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

Киевская область

После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.

Харьковская область

В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Запорожская область

График отсутствия электроснабжения на 23 января (с учетом 30 минут на переключение)

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Хмельницкая область

Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" сообщила, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:

с 00:00 до 10:00 - электричество будут выключать для 4,5 очередей;

с 10:00 до 22:00 - электричество будут выключать для 4 очередей;

с 22:00 до 24:00 - электричество будут выключать для 3,5 очередей.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Львовская область

На Львовщине в 9 из 12 подчиненных очередей трижды применят ограничения подачи электроэнергии. В подчередь № 4.1 и 5.1 свет будут выключать четыре раза, а в подчередь № 2.1 - только дважды за сутки.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Волынская область

23 января в Волынской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии для бытовых потребителей из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.

В течение суток ситуация с отключениями света может меняться.

Режим почасовых отключений света для населения будет действовать в таком объеме:

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Ровенская область

Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области: