"Ситуация очень хрупкая". Трамп высказался о мирных переговорах на фоне визита Виткоффа в РФ
Переговоры между Россией и Украиной продвигаются вперед. Однако ситуация остается хрупкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
По словам Трампа, американская делегация отправится в Рим на похороны Папы Франциска. Во время визита запланированы встречи с рядом иностранных лидеров.
"Мы едем в Рим, где будем присутствовать на похоронах Папы Франциска... мы собираемся встретиться со многими иностранными лидерами", - заявил Трамп,
Американский лидер заверил, что иностранные лидеры сами выразили желание с ним встретиться.
"Торговые соглашения идут очень хорошо", - добавил он.
Переговоры Украины и России
Трамп отметил, что переговоры о мире между Россией и Украиной продвигаются вперед.
"Я думаю, что Россия и Украина, думаю, они продвигаются вперед, мы надеемся. Очень хрупкая ситуация", - подчеркнул он.
Заметим, что Украина и РФ не ведут прямых переговоров по завершению войны. Однако с начала года в Саудовской Аравии прошли уже два раунда переговоров между Украиной и США, а также между Вашингтон и Москвой.
Кроме того, ранее на этой неделе в Лондоне состоялись переговоры с участием Украины, США, Великобритании, Франции и Германии.
Более того, сегодня, 25 апреля, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже в четвертый раз встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Подробнее о встрече можно узнать в материале РБК-Украина.
Пошлины Трампа
Напомним, в начале этого месяца президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти всех стран мира. Как известно, они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.
Однако самые большие тарифы ввели против Китая.
Уже через несколько дней, ведомые Трампом тарифы ударили по фондовому рынку США. Несмотря на потери триллионов долларов, глава Белого дома не отказался от таможенной политики, сравнив ее с "лекарством".
Однако уже через несколько дней после этого США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран.
Трамп заявил, что санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, вступивший в силу немедленно. Трамп заявил, что более 75 стран должны обратиться к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров и тарифов.
Заметим, что сам Трамп не исключал продолжения тарифной паузы. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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