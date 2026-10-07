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Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину

07:38 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину Фото: РФ снова массированно атаковала Украину (соцсети ГСЧС)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия с ночи била ракетами по городам Украины. Под вражескими обстрелами были, в частности, Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.

Что известно сейчас о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Киев

Враг атаковал столицу баллистики в несколько волн. Первый залп ракет РФ запустила на Киев после трех часов ночи.

Утром в КМВА сообщили, что в столице в результате атаки погибли два человека.

По сообщению мэра Виталия Кличко, попадания фиксировались в Подольском, Оболонском, Дарницком и Шевченковском районах.

Обновлено. В ГСЧС показали фото изуродованных улиц.

Кременчуг

После 6 утра глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч сообщил о массированной ракетно-дроновой атаке на область и взрывах в Кременчуге. По данным Воздушных сил, в город летели группы крылатых ракет.

Позже мэр сообщил, что в Кременчуге зафиксировано попадание по жилому району, повреждены многоэтажки. Также попадание по предприятию в Кременчугском районе.

Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Фото: последствия удара РФ в Кременчуге (Полтавская ОВА)

Обновлено. Позже мэр Малецкий добавил, что в результате атаки погибла 72-летняя женщина. Ее тело обнаружили под завалами частного дома.

Виталий Дякивны

ч добавляет, что погибли два человека. Еще семь получили ранения.

Днепр

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА, РФ ночью ударила по промышленному предприятию в Днепре.

Запорожье

В Запорожье враг ударил по транспортной инфраструктуре.

Прилуки

Утром Прилуцкий горсовет сообщил о вражеской атаке на город, в результате которой повреждена гражданская и коммунальная инфраструктура.

Обновлено. В результате обвала пятиэтажного дома из-за атаки погибли люди. Также ранены, сообщили в ОВА.

Продолжается разбор завалов.

Кировоградская область

Мэр Александрии Сергей Кузьменко сообщил об ударе РФ по критической инфраструктуре города. По его словам, есть раненые.

Читайте также: Россия атаковала Полтавщину ракетами и дронами: попадание в дома и предприятие

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Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
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