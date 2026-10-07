Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Россия с ночи била ракетами по городам Украины. Под вражескими обстрелами были, в частности, Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.
Что известно сейчас о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Киев
Враг атаковал столицу баллистики в несколько волн. Первый залп ракет РФ запустила на Киев после трех часов ночи.
Утром в КМВА сообщили, что в столице в результате атаки погибли два человека.
По сообщению мэра Виталия Кличко, попадания фиксировались в Подольском, Оболонском, Дарницком и Шевченковском районах.
Обновлено. В ГСЧС показали фото изуродованных улиц.
Кременчуг
После 6 утра глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч сообщил о массированной ракетно-дроновой атаке на область и взрывах в Кременчуге. По данным Воздушных сил, в город летели группы крылатых ракет.
Позже мэр сообщил, что в Кременчуге зафиксировано попадание по жилому району, повреждены многоэтажки. Также попадание по предприятию в Кременчугском районе.
Обновлено. Позже мэр Малецкий добавил, что в результате атаки погибла 72-летняя женщина. Ее тело обнаружили под завалами частного дома.
Виталий Дякивны
ч добавляет, что погибли два человека. Еще семь получили ранения.
Днепр
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА, РФ ночью ударила по промышленному предприятию в Днепре.
Запорожье
В Запорожье враг ударил по транспортной инфраструктуре.
Прилуки
Утром Прилуцкий горсовет сообщил о вражеской атаке на город, в результате которой повреждена гражданская и коммунальная инфраструктура.
Обновлено. В результате обвала пятиэтажного дома из-за атаки погибли люди. Также ранены, сообщили в ОВА.
Продолжается разбор завалов.
Кировоградская область
Мэр Александрии Сергей Кузьменко сообщил об ударе РФ по критической инфраструктуре города. По его словам, есть раненые.