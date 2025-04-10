"Посмотрим, что будет". Трамп не исключает продления тарифной паузы

США хотят достичь торговых соглашений со своими партнерами в следующие 90 дней. Однако президент Дональд Трамп не исключает продления паузы в введении тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа, которые приводит CNBC .

Отвечая на вопрос журналистов во время заседания правительства 10 апреля, Трамп отметил, что США будут обсуждать с другими странами импортные пошлины. Однако, если не удастся достичь желаемых торговых соглашений за 90 дней, то после завершения паузы американские пошлины вернутся к предыдущим высоким ставкам.

"Именно так и будет. Это должно быть выгодно для обеих сторон", - подчеркнул глава США.

Однако на уточняющий вопрос, означает ли это, что пауза не будет продлена, Трамп не исключил такой возможности.

"Посмотрим, как все сложится", - отметил американский президент.

Пауза в введении тарифов

Напомним, вчера США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран. Трамп заявил, что санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, который вступил в силу немедленно.

Он добавил, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров и тарифов.

Позже Трамп объяснил свое решение приостановить действие глобальных торговых тарифов на 90 дней. Он заявил, что люди начали немного паниковать из-за введения пошлин.

Президент добавил, что в вопросе тарифов необходимо проявлять гибкость. Впрочем, глава государства подчеркнул, что "ничего еще не закончено" по тарифам. Но США, мол, имеют "огромную поддержку со стороны других стран".