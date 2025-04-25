"Ситуація дуже крихка". Трамп висловився про мирні переговори на тлі візиту Віткоффа в РФ
Переговори між Росією та Україною просуваються вперед. Однак ситуація залишається крихкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.
За словами Трампа, американська делегація вирушить до Риму на похорон Папи Франциска. Під час візиту заплановані зустрічі з низкою іноземних лідерів.
"Ми їдемо до Риму, де будемо присутні на похороні Папи Франциска... ми збираємося зустрітися з багатьма іноземними лідерами", - заявив Трамп,
Американський лідер запевнив, що іноземні лідери самі висловили бажання з ним зустрітись.
"Торгівельні угоди йдуть дуже добре", - додав він.
Переговори України та Росії
Трамп зазначив, що переговори про мир між Росією та Україною просуваються вперед.
"Я думаю, що Росія та Україна, думаю, вони просуваються вперед, ми сподіваємося. Дуже крихка ситуація", - наголосив він.
Зауважимо, що Україна та РФ не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни. Однак від початку року у Саудівській Аравії пройшли вже два раунди переговорів між Україною і США, а також між Вашингтон і Москвою.
Крім того, раніше цього тижня у Лондоні відбулися переговори за участі України, США, Британії, Франції та Німеччини.
Ба більше, сьогодні, 25 квітня, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже вчетверте зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Детальніше про зустріч можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Мита Трампа
Нагадаємо, на початку цього місяця президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з майже всіх країн світу. Як відомо, вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.
Однак найбільші тарифи запровадили проти Китаю.
Вже за кілька днів, ведені Трампом тарифи вдарили по фондовому ринку США. Попри втрати трильйонів доларів, глава Білого дому не відмовився від митної політики, порівнявши її з "ліками".
Однак вже за кілька днів після цього США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн.
Трамп заявив, що санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що набув чинності негайно. Трамп заявив, що понад 75 країн мають звернутися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торгівельних бар'єрів і тарифів.
Зауважимо, що сам Трамп не виключав продовження тарифної паузи. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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