Уиткофф уже в четвертый раз встретился с Путиным для обсуждения войны

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву 25 апреля для обсуждения урегулирования войны. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Уиткофф прилетел в Москву сегодня утром. Кадры приземления его самолета публиковали российские СМИ.

Спецпредставитель президента США в Москве сначала встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В сети также распространяли кадры их "прогулки" по Москве.

Во второй половине Песков сообщил, что Путин принимает Уиткоффа в Кремле. Сейчас детали их встречи неизвестны.



Напомним, что это уже четвертая встреча Уиткоффа и Путина с момента, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Перед этим они встречались 11 апреля в Санкт-Петербурге, тогда их переговоры продолжались четыре с половиной часа.

Стив Уиткофф занимает должность спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока и является участником переговорного процесса по урегулированию войны РФ против Украины. Уиткофф отвечает за контакты с российской стороной.