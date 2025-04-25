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Уиткофф уже в четвертый раз встретился с Путиным для обсуждения войны

Москва, Пятница 25 апреля 2025 14:43
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Уиткофф уже в четвертый раз встретился с Путиным для обсуждения войны Фото: Стив Уиткофф и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву 25 апреля для обсуждения урегулирования войны. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Уиткофф прилетел в Москву сегодня утром. Кадры приземления его самолета публиковали российские СМИ.

Спецпредставитель президента США в Москве сначала встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В сети также распространяли кадры их "прогулки" по Москве.

Во второй половине Песков сообщил, что Путин принимает Уиткоффа в Кремле. Сейчас детали их встречи неизвестны.

Напомним, что это уже четвертая встреча Уиткоффа и Путина с момента, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Перед этим они встречались 11 апреля в Санкт-Петербурге, тогда их переговоры продолжались четыре с половиной часа.

Стив Уиткофф занимает должность спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока и является участником переговорного процесса по урегулированию войны РФ против Украины. Уиткофф отвечает за контакты с российской стороной.

Переговоры по войне

Украина и РФ не ведут прямых переговоров по завершению войны. В Саудовской Аравии прошли два раунда переговоров между Украиной и США, а также между Вашингтон и Москвой.

Также на этой неделе, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры с участием Украины, США, Британии, Франции и Германии. Ожидалось, что будет встреча на уровне министров, но госсекретарь США Марко Рубио не приехал.

По данным СМИ, Рубио бойкотировал переговоры, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался от ключевого предложения США - признать Крым российским.

Переговоры в Лондоне состоялись на уровне советников по нацбезопасности. Как отмечал, Зеленский, на встрече были наработаны предложения по мирному плану, которые передали Дональду Трампу.

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