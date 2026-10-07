Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ

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Искусственный интеллект уже за считанные месяцы может радикально изменить поле боя и брать на себя принятие решений, соответственно существенно уменьшая роль человека на нем.

РБК-Украина пообщалось с экспертами и производителями вооружения, чтобы узнать, что именно может измениться в ближайшее время, так как на это еще можно повлиять. Или этот процесс уже не остановить?

Главное:

Дискуссии о роли ИИ в боевых действиях разворачиваются на самом высоком уровне . Ослабление ограничений может привести к ситуации, когда машины будут самостоятельно принимать решения, от которых зависит жизнь людей.

. Ослабление ограничений может привести к ситуации, когда машины будут самостоятельно принимать решения, от которых зависит жизнь людей. Технологии ИИ распространяются по нескольким направлениям . Среди них – автоматическое распознавание целей, а также автономная навигация без спутников и управление роями дронов.

. Среди них – автоматическое распознавание целей, а также автономная навигация без спутников и управление роями дронов. Современное поле боя генерирует огромный поток данных . ИИ помогает военным обрабатывать постоянный поток информации.

. ИИ помогает военным обрабатывать постоянный поток информации. Искусственный интеллект будет менять войну и ускорять развитие технологий. Но в то же время стоит думать о последствиях решений, которые распространяются прямо сейчас в различных компонентах войны.

Что говорят Украина, США и другие

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что уже в следующем году существует реальная вероятность того, что решения на поле боя будет принимать не только человек, но и искусственный интеллект. Именно поэтому Украине нужен мир до того, как стороны войны достигнут этого момента.

В последнее время дискуссии о роли ИИ в боевых действиях разворачиваются на самом высоком уровне. Так, по сообщению The Washington Post, в конце сентября американские и российские дипломаты добились исключения из проекта ООН положения, устанавливающего контроль человека над искусственным интеллектом при применении смертоносного оружия.

Опрошенные изданием правозащитники предупреждают, что ослабление международных ограничений может привести к ситуации, когда машины будут самостоятельно принимать решения, от которых зависят жизни и смерти людей. Это может означать больше жертв среди гражданского населения, снижение ответственности и ускорение перехода к более рискованной автоматизированной войне.

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Параллельно США пересматривают собственные правила применения автономного оружия. В первоначальной версии американской директивы содержались положения о необходимости человеческого контроля за автономными и полуавтономными системами, а также требование соблюдать законы войны и международные договоры.

Тренд на ИИ

Как отметили в комментарии РБК-Украина в Украинском совете оружейников, заявление главы государства о том, что вскоре искусственный интеллект начнет принимать решения на поле боя, отражает тенденцию, которая на самом деле реализуется прямо сейчас. Искусственный интеллект в современной войне – это не фантастический будущий сценарий, а рабочая будничность.

Сегодня технологии распространяются по нескольким ключевым направлениям: от автоматического распознавания целей до автономной навигации без спутников и управления роями дронов.

Фото: дроны из ИИ могут самостоятельно принимать решения в бою (Getty Images)

При этом в большинстве боевых систем реализован принцип man-in-the-loop или же "человек в контуре": алгоритм берет на себя самую тяжелую часть вычислений и обнаружения, а окончательное решение об открытии огня остается за командиром или оператором.

"Мы видим, что поле боя может измениться не только за год, но и за три месяца очень сильно. Часто эти изменения дают нам дополнительные возможности. Силы обороны пытаются бешеными темпами использовать эти изменения, интегрируя "роботизацию" для отвода личного состава от линии столкновения", - отметил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

Как отметил в комментарии РБК-Украина CEO R&D Center Winstars.AI Дмитрий Софина, нельзя игнорировать тот факт, что с развитием ИИ в первую очередь изменится скорость реакции. Сейчас между обнаружением цели и последующим действием часто есть несколько этапов, на которых информацию нужно передать, оценить и лишь после этого принять решение. Если часть этого процесса берет на себя алгоритм, время реакции сокращается в разы.

Так же меняется зависимость от связи. Когда навигация, распознавание цели и часть наведения работают непосредственно на борту, аппарат уже не столь критично зависит от GPS или постоянного канала с оператором. Это особенно важно в условиях активной работы РЭБ, где связь может быть нестабильной или полностью исчезать.

"Более серьезные последствия могут возникнуть там, где мы их сейчас не ожидаем. История с дронами показывает, насколько примитивными иногда оказываются наши прогнозы: мы обсуждаем один сценарий, а реальные изменения приходят с другой стороны", – подчеркнул R&D директор DevDroid Олег Федорышин.

Со временем и с развитием ИИ стоит ожидать роста эффективности. Хорошо обученные модели могут повышать точность работы боевых систем. Человек устает, ошибается, может не успеть среагировать или не справиться с большим количеством информации. Алгоритмы в отдельных задачах способны работать стабильнее.

Еще одно важное изменение касается масштаба применения. Человек постепенно переходит от ручного управления одним аппаратом к постановке задачи сразу группе дронов, а уже внутри этой группы алгоритмы могут распределять роли, маршруты и отдельные задачи.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина инструктор учебного центра фонда Сергея Притулы с позывным "Морпих", важно также помнить, что ИИ постепенно уменьшает нагрузку на личный состав.

Современное поле боя генерирует огромный поток данных: видео с дронов, показатели радаров и сенсоров, разведданные, радиоперехваты. Человек физически не способен непрерывно обрабатывать все это, тем более во время длительного дежурства. ИИ может взять на себя первичный анализ и быстро отсеивать лишнее, оставляя лишь то, что действительно требует внимания.

Дежурного оператора система оповещает о любых существенных изменениях: отклонении в показателях аппаратуры, новых целях, изменении обстановки. Это снизит влияние человеческого фактора. Усталость, монотонность работы или отвлечение больше не приводят к тому, что критическое изменение остается незамеченным.

Аналитики InformNapalm в комментарии РБК-Украина подчеркнули, что ИИ не нужно достигать уровня человеческого интеллекта, чтобы серьезно влиять на войну. Достаточно, чтобы алгоритм на конкретной задаче был быстрее человека: быстрее находил объекты на видео, быстрее анализировал спутниковые снимки, быстрее классифицировал воздушные цели или позволял беспилотнику завершить миссию после потери связи.

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Поэтому наибольшего эффекта в 2027 году стоит ожидать не от появления одного "супероружия с искусственным интеллектом", а от массового проникновения машинного анализа и автономности в уже существующие системы.

Где ИИ "воевает" уже сегодня

Эксперты единогласны, что сегодня уже есть несколько ключевых направлений, где искусственный интеллект играет очень важную роль.

Самонаведение. Дроны, управляемые по оптоволокну, постепенно уступают место БпЛА с ИИ-наведением и машинным зрением.

Отечественные разработки (например, SmartPilot от кластера Brave1) объединяют камеры и лидары, позволяя дрону самостоятельно распознавать и выбирать цель. Это делает аппараты более компактными, маневренными и автономными, что особенно актуально в ситуациях, когда оператор теряет стабильный видеосигнал или связь.

Автономность наземных роботов. Кроме того, в случае потери связи с оператором наземные роботизированные комплексы (НРК) с элементами ИИ больше не останавливаются беспомощно. Модули управления (в частности AI KIT в роботах TerMIT, Ratel или Droid Box у DevDroid) анализируют изображение с камер, держат маршрут, обходят препятствия, а при необходимости разворачиваются и возвращаются безопасным путем.

Автономная оптическая навигация без GPS. Для дальнобойных БпЛА и ракет критически важна устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Благодаря оптической навигации ИИ сравнивает реальный вид местности под крылом с цифровой картой. Система не нуждается в сигналах спутников, что делает ее полностью неуязвимой к глушению или "спуфингу".

"Рой против роя" и децентрализованное управление. В последнее время ИИ позволяет управлять целыми группами дронов, например, украинская система Styx способна координировать до 100 БпЛА и наземных платформ для выполнения общей задачи. А в противовоздушной обороне реализуется концепция "рой против роя", где дроны-перехватчики самостоятельно распределяют цели в воздухе и рассчитывают траектории уничтожения без участия оператора.

Кроме "железа", ИИ радикально ускоряет анализ разведывательных данных. Если западные платформы Palantir Maven и Gotham объединяют данные спутников и сенсоров НАТО, то Украина создала собственный мощный контур.

Фото: искусственный интеллект ускоряет принятие решений на фронте (Getty Images)

Общевойсковая система DELTA благодаря ИИ-платформе Avengers каждую неделю автоматически обнаруживает около 12 тысяч единиц вражеской техники. В то же время, ШИ-центр Минобороны "A1" разработал и тестирует ШИ-платформу SPECTR для анализа боевых данных и планирования операций.

Набор данных Avengers Labs насчитывает более 5 млн кадров с размеченными целями. Именно поэтому в августе 2026 года Великобритания заключила соглашение о партнерстве с Украиной в сфере военного ИИ, впервые получив доступ к украинской инфраструктуре машинного обучения для развития собственных технологий.

Новые технологии – новые риски

Несмотря на высокую эффективность, массовое внедрение военного ИИ создает серьезные вызовы как для противника, так и для стороны, которая его применяет.

Так, наибольший риск заключается в том, что алгоритм может ошибиться. В реальных боевых условиях изображение редко бывает идеальным: есть дым, пыль, плохая погода, поврежденная техника, нестандартные ракурсы, большое количество похожих объектов. В таких условиях даже хорошо обученная модель может неправильно классифицировать цель, а последствия такой ошибки могут быть очень серьезными.

Еще один риск связан с тем, что противник тоже адаптируется. Если становится понятно, по каким признакам система распознает технику или людей, появляются попытки ее обмануть с помощью маскировки, макетов, изменения силуэта или других визуальных приемов.

Отдельный вопрос касается уровня контроля со стороны человека. Чем больше функций система выполняет автономно, тем важнее заранее определить, в каких пределах она может действовать самостоятельно и в какой момент решение обязательно должно оставаться за оператором.

Фото: искусственный интеллект может ошибаться и тиражировать ошибки (Getty Images)

Также остается юридический вопрос ответственности. Если автономная система допустила ошибку, нужно четко понимать, кто именно отвечает за последствия: разработчик, производитель, оператор или командование.

Руководитель Центра генеративного ИИ ИТ СТЕП Университета, доцент, основатель dev-ai.dev Вячеслав Колдовский советует сначала уточнить, о каких именно решениях идет речь: показать оператору возможную цель, довести дрон до уже выбранной человеком цели и самостоятельно выбрать и атаковать ее – три разных уровня полномочий.

"Высокая автономность полета еще не означает автономности в применении силы", – подчеркивает он.

По его словам, главные изменения – скорость, масштаб и меньшая зависимость от постоянной связи. Алгоритмы быстрее сопоставляют данные и готовят варианты действий, но "быстрее" не всегда означает "правильнее": оценка последствий для гражданских требует времени. Человек, по его мнению, не обязательно исчезнет из процесса, но его роль изменится.

"Главный вопрос – не есть ли человек у экрана, а сохраняет ли он реальное понимание ситуации и контроль над применением силы", – резюмирует Колдовский.

Что же будет через год?

Полномасштабное вторжение РФ в Украину задало беспрецедентный в истории человечества темп обновления оборонных технологий. Искусственный интеллект стал главным двигателем этой эволюции. Изменения на поле боя происходят стремительно: новые алгоритмические и тактические приемы появляются быстрее, чем аналитики успевают их систематизировать.

Преподаватель ИТ СТЕП Университета, сооснователь UBOS Юрий Костюченко описывает полностью автономный сценарий на примере, который, по его словам, известен из открытых источников. 6 июля 2026 года российский дрон "Молния", управляемый автономной системой ИИ, летел к автозаправочной станции, возле объекта самостоятельно выбрал цель – вероятно, резервуары с пропаном – но не смог облететь жилой дом, врезался в стену и взорвался. Обломки убили троих гражданских.

"Человек-оператор по крайней мере имел бы возможность увидеть препятствие или людей рядом и скорректировать или отменить удар, а автономная система такой возможности уже не оставила", – говорит он.

Опрошенные РБК-Украина эксперты отмечают, что не стоит ожидать перелома благодаря ИИ на фронте в один конкретный момент, после которого все вдруг изменится. Скорее всего, это будет постепенный процесс, который уже фактически происходит.

Искусственный интеллект будет менять войну и ускорять развитие технологий. Но в то же время стоит думать о последствиях технологических решений, которые уже существуют и распространяются прямо сейчас. История дронов показывает: самые большие изменения могут начаться как вынужденный ответ на конкретную проблему, а со временем создать риски, к которым остальной мир совсем не готов.

При этом с каждым днем все очевиднее, что на поле боя будет побеждать тот, кто быстрее замыкает цикл от получения боевых данных до их внедрения в новые алгоритмы.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Искусственный интеллект может стать умнее человека на поле боя?

– ИИ не нужно достигать уровня человеческого интеллекта, чтобы серьезно влиять на войну. Достаточно, чтобы алгоритм в конкретной задаче был быстрее человека: быстрее находил объекты на видео, быстрее анализировал спутниковые снимки, быстрее классифицировал воздушные цели или позволял беспилотнику завершить миссию после потери связи.

– В чем наибольший риск использования ИИ?

– Наибольший риск заключается в том, что алгоритм может ошибиться. В реальных боевых условиях изображение редко бывает идеальным: есть дым, пыль, плохая погода, поврежденная техника, нестандартные ракурсы, большое количество похожих объектов.

В таких условиях даже хорошо обученная модель может неправильно классифицировать цель, а последствия такой ошибки могут быть очень серьезными.

– Способен ли ИИ изменить поле боя за год?

– Не стоит ожидать быстрого перелома на фронте в один конкретный момент, после которого все вдруг изменится. Как отмечают эксперты, скорее всего, это будет постепенный процесс, который уже фактически происходит.

– Как искусственный интеллект влияет на анализ данных?

– ИИ радикально ускоряет анализ разведывательных данных. Если западные платформы Palantir Maven и Gotham объединяют данные спутников и сенсоров НАТО, то Украина создала собственный мощный контур.

Общевойсковая система DELTA благодаря ИИ-платформе Avengers каждую неделю автоматически обнаруживает около 12 тысяч единиц вражеской техники.