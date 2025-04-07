Трамп отреагировал на падение рынков на фоне новых пошлин: "Иногда нужны лекарства"

Несмотря на потери на рынках в триллионы долларов, президент США Дональд Трамп не отказывается от таможенной политики. Он сравнил новые тарифы с "лекарствами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One американский лидер отметил, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег" за отмену новых пошлин.

Трамп отметил, что его не беспокоят потери рынка, которые уже "уничтожили" почти 6 триллионов долларов стоимости акций США.

Западные СМИ обращают внимание, что финансовые рынки при этом указывают на возможность еще одной недели значительных потерь.

"Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - сказал Трамп.

Также президент США рассказал, что разговаривал на выходных с лидерами из стран Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить на 50% тарифы, которые вступят в силу на этой неделе.

"Они садятся за стол переговоров. Они хотят говорить, но разговоров не будет, если они не платят нам много денег на ежегодной основе", - сказал американский президент.

Объявление президента США Трампа о пошлинах на прошлой неделе всколыхнуло экономики во всем мире, обращает внимание Reuters, вызвав опасения глобальной торговой войны и рецессии, а также последовало заявление Китая об изменении тарифов в ответ.

В воскресных утренних ток-шоу ведущие экономические советники Трампа пытались изобразить тарифы как разумное изменение позиции США в мировом торговом порядке. Они также пытались минимизировать экономические потрясения от бурного внедрения на прошлой неделе.

Фьючерсы на акции Уолл-стрит открылись резким падением в воскресенье, что свидетельствует о дальнейшей турбулентности.

Новые пошлины Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил пошлины практически против всех торговых партнеров страны. В отношении ряда государств действует 10% пошлина (вступила в силу 5 апреля, среди них также - Украина), а в отношении около 60 государств - более высокая ставка вступит в силу 9 апреля.

3 апреля стало известно, что введенные Трампом пошлины больно ударили по фондовому рынку США.

Также сообщалось, что новые пошлины Трампа обвалили мировые рынки, подняв золото до рекордного максимума.

Как заявил ранее министр финансов США Скотт Бессент, более 50 стран начали переговоры со Штатами после объявления новых пошлин в прошлую среду. Но не уточнил, какие именно государства. О готовности десятков стран обсудить пошлины с США также рассказал директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

Добавим, 6 апреля министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон не собирается откладывать введение в действие новых тарифов, введенных Трампом, несмотря на желание ряда стран пересмотреть эти пошлины.