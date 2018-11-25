РФ захопила три кораблі ВМС України

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Захоплені два бронекатери і рейдовий буксир

Росія захопила три кораблі Військово-морських сил (ВМС України). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Український мілітарний портал".

Зазначається, що захоплені два бронекатери та рейдовий буксир. Йдеться про захоплення двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу".

Українські військові закрилися в кораблях. Росіяни буксирують захоплені судна.

Нагадаємо, Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу ВМС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід.

В Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил України. Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що українські кораблі перетнули російський кордон та увійшли до територіальних вод РФ. Крім того, у ФСБ РФ зазначили, що в них не було заявки на прохід українських кораблів та у графік проходу вони включені не були.

У Міноборони України зазначили, що це не відповідає дійсності - катер ВМС України "Бердянськ" зв’язався з береговим постом Федеральної служби безпеки Росії та морськими портами Керч та Кавказ і повідомив, що збирається пройти Керченською протокою, прямуючи до Маріуполя.