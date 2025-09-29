Системы для обхода РЭБ. В Минобороны рассказали, почему "Шахеды" становятся опаснее

Россияне совершенствуют дроны-камикадзе, устанавливая на них 16-канальные системы. Это позволяет им менять частоты сигналов и преодолевать украинские зоны подавления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка BBC .

По его словам, нынешние "Шахеды" значительно отличаются от тех, которые были в 2023 году.

В частности, тогда РФ только начала применять эти дроны-камикадзе и оборудовала их четырехканальными антеннами. Поэтому они были относительно уязвимыми к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сейчас страна-агрессор использует 16-канальные системы, что в сочетании с тактикой массированных ударов дает значительно больший эффект. По этой причине "Шахеды" стали опаснее и их сложнее сбивать.

Гаврилюк отметил, что для отражения атак создаются "многоэшелонные" линии обороны.

Он рассказал, что в них входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, атакующие российские беспилотники в воздухе. Также это средства РЭБ для глушения каналов управления, а также авиация - в частности истребители F-16.