ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Системи для обходу РЕБ. В Міноборони розповіли, чому "Шахеди" стають небезпечнішими

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 19:40
UA EN RU
Системи для обходу РЕБ. В Міноборони розповіли, чому "Шахеди" стають небезпечнішими Фото: Нові технології роблять збиття дронів-камікадзе РФ значно складнішим (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка BBC.

За його словами, нинішні "Шахеди" значно відрізняються від тих, які були у 2023 році.

Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини "Шахеди" стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Гаврилюк зазначив, що для відбиття атак створюються "багатоешелонні" лінії оборони.

Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, останнім часом Україна підвищила обсяги виробництва дронів - на цей момент щорічно країна може виготовляти близько 10 млн дронів. Це стосується і дронів зі штучним інтелектом.

Крім того, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за "Шахедами". Вони діють за принципом ракет ППО - вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.

Раніше РБК-Україна писало, що ефективним підтвердженням використання дронів з ШІ є операція "Павутина". Тоді 34% стратегічної авіації країни-агресорки було виведено з ладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони
Новини
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен