Системи для обходу РЕБ. В Міноборони розповіли, чому "Шахеди" стають небезпечнішими

Росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка BBC .

За його словами, нинішні "Шахеди" значно відрізняються від тих, які були у 2023 році.

Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини "Шахеди" стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Гаврилюк зазначив, що для відбиття атак створюються "багатоешелонні" лінії оборони.

Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.