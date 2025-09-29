Системи для обходу РЕБ. В Міноборони розповіли, чому "Шахеди" стають небезпечнішими
Росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка BBC.
За його словами, нинішні "Шахеди" значно відрізняються від тих, які були у 2023 році.
Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини "Шахеди" стали небезпечнішими і їх складніше збивати.
Гаврилюк зазначив, що для відбиття атак створюються "багатоешелонні" лінії оборони.
Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, останнім часом Україна підвищила обсяги виробництва дронів - на цей момент щорічно країна може виготовляти близько 10 млн дронів. Це стосується і дронів зі штучним інтелектом.
Крім того, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за "Шахедами". Вони діють за принципом ракет ППО - вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.
Раніше РБК-Україна писало, що ефективним підтвердженням використання дронів з ШІ є операція "Павутина". Тоді 34% стратегічної авіації країни-агресорки було виведено з ладу.