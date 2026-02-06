RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В 2025 году территориальные центры комплектования обеспечили около 90 процентов от всей мобилизации военных в ряды ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.

Читайте также: Резерв+ обновил отсрочки: кому продлили автоматически, а кому - бежать в ЦПАУ

Фото: Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине (инфографика РБК-Украина)

"Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение Сил обороны", - заявил Сирский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что еще ориентировочно 10 процентов военных в 2025 году приобщались через рекрутинговые центры.

 

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров обнародовал реальные масштабы проблем с мобилизацией. По его данным, на сегодня в розыске находятся 2 миллиона военнообязанных украинцев.

Для решения этих проблем Федоров анонсировал комплексный аудит ТЦК и глубокую проверку Минобороны и ВСУ. Цель проверок - побороть коррупцию и найти ресурсы для улучшения обеспечения военных.

Кроме того, в январе 2026 года в Украине стартовали курсы повышения квалификации для представителей органов исполнительной власти. Цель проекта - синхронизировать работу государственных структур и армии в вопросах мобилизационной готовности.

По данным Кабмина, количество забронированных от мобилизации украинцев за год выросло до 1,3 млн человек. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше. При этом отмечается, что сейчас мобилизационный баланс соблюден.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что изменилось в процессе мобилизации в течение 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВторжение России в УкраинуМобилизация в УкраинеАлександр Сырский