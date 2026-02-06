Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. За його даними, на сьогодні у розшуку перебувають 2 мільйони військовозобов'язаних українців.

Для вирішення цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Мета перевірок – побороти корупцію та знайти ресурси для покращення забезпечення військових.

Окрім того, у січні 2026 року в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади. Мета проєкту – синхронізувати роботу державних структур та армії у питаннях мобілізаційної готовності.

За даними Кабміну, кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше. При цьому зазначається, що наразі мобілізаційний баланс дотримано.

