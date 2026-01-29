Количество забронированных выросло на треть: как реагирует власть и военные

Количество забронированных украинцев за год выросло до 1,3 млн. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше.

Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

"В течение года в Украине количество забронированных граждан выросло с 1 млн до 1,3 млн", - сказал министр во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы".

Он подчеркнул, что сейчас мобилизационный баланс соблюден.

Бронирование также имеет экономический эффект.

"Люди, которые бронируются, выходят из теневого рынка труда, а компании вынуждены повышать зарплаты, что высвобождает десятки миллиардов гривен для экономики", - отметил министр.

В то же время, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса добавил, что без мобилизации "линия фронта могла бы проходить по Днепру", подчеркивая важность пополнения защитников.