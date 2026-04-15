Оккупанты на Покровском направлении остались без поставок благодаря агентам "АТЕШ"

08:00 15.04.2026 Ср
2 мин
Партизаны АТЕШ обрушили связь оккупантов в Свердловской области, что повлекло хаос в логистике врага на Покровском направлении
aimg Юлия Маловичко
Оккупанты на Покровском направлении остались без поставок благодаря агентам "АТЕШ" Фото: российский оккупант (росСМИ)

Партизаны "АТЕШ" обрушили связь между оккупантами - в поселке Свердловской области Горный Щит был уничтожен телекоммуникационный шкаф ключевой вышки связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение АТЕШ в Telegram.

Читайте также: Партизаны "АТЕШ" превратили антенны РЭБ врага в Крыму на бесполезный металлолом

"Наши агенты продолжают выжигать военную инфраструктуру агрессора в глубоком тылу. В населенном пункте Горный Щит успешно уничтожен телекоммуникационный шкаф ключевой вышки связи, обеспечивавшей оперативное управление и защищенные каналы передачи данных для штаба Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горный Щит - это критический узел армейской логистики РФ. Выведенный из строя объект напрямую координировал переброску резервов и техники, направляемых на Покровское направление.

"Диверсия парализовала систему обмена информацией для 90-й гвардейской танковой дивизии, чьи основные пункты формирования и тыловые базы снабжения завязаны именно на этот сектор Свердловской области", - сообщают партизаны.

Известно, что последствия для врага ощутимы уже сейчас: нарушение устойчивой связи привело к сбою в работе автоматизированных систем управления тылом. Это вызвало "слепую зону" в координации между распределительными центрами Урала и фронтовыми подразделениями, что повлекло за собой срывы графиков погрузки эшелонов и отправки маршевых рот.

"Урал больше не является безопасной "крепостью" режима. Любая инфраструктура, работающая на машину войны, будет гореть - от штабных кабинетов до полевых узлов связи. Пока путинские генералы пытаются наступать на фронте, мы планомерно уничтожаем их нервную систему в глубоком тылу", - добавили в "АТЕШ".

В движении говорят, что каждый сожженный шкаф - это хаос в логистике врага и спасенные жизни наших защитников. Мы находим уязвимые места и бьем точно в цель.

Напомним, недавно "АТЕШ" провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

Перед этим партизаны движения провели успешную диверсию под Севатсополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в том числе мешающие работе украинских дронов.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта