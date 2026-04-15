Оккупанты на Покровском направлении остались без поставок благодаря агентам "АТЕШ"

Партизаны "АТЕШ" обрушили связь между оккупантами - в поселке Свердловской области Горный Щит был уничтожен телекоммуникационный шкаф ключевой вышки связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение АТЕШ в Telegram.

"Наши агенты продолжают выжигать военную инфраструктуру агрессора в глубоком тылу. В населенном пункте Горный Щит успешно уничтожен телекоммуникационный шкаф ключевой вышки связи, обеспечивавшей оперативное управление и защищенные каналы передачи данных для штаба Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горный Щит - это критический узел армейской логистики РФ. Выведенный из строя объект напрямую координировал переброску резервов и техники, направляемых на Покровское направление.

"Диверсия парализовала систему обмена информацией для 90-й гвардейской танковой дивизии, чьи основные пункты формирования и тыловые базы снабжения завязаны именно на этот сектор Свердловской области", - сообщают партизаны.

Известно, что последствия для врага ощутимы уже сейчас: нарушение устойчивой связи привело к сбою в работе автоматизированных систем управления тылом. Это вызвало "слепую зону" в координации между распределительными центрами Урала и фронтовыми подразделениями, что повлекло за собой срывы графиков погрузки эшелонов и отправки маршевых рот.

"Урал больше не является безопасной "крепостью" режима. Любая инфраструктура, работающая на машину войны, будет гореть - от штабных кабинетов до полевых узлов связи. Пока путинские генералы пытаются наступать на фронте, мы планомерно уничтожаем их нервную систему в глубоком тылу", - добавили в "АТЕШ".

В движении говорят, что каждый сожженный шкаф - это хаос в логистике врага и спасенные жизни наших защитников. Мы находим уязвимые места и бьем точно в цель.