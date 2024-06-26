ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО

Украина, Среда 26 июня 2024 08:59
UA EN RU
Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

25 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в указе.

Как отмечается, этот указ вступает в силу с дня его опубликования.

Что известно о создании нового рода ВСУ

11 июня Минобороны объявило о создании нового рода войск ВСУ - Сил беспилотных систем. По данным ведомства, Силы беспилотных систем ВСУ позволят в дальнейшем наносить поражение российским захватчикам на всю возможную глубину - вплоть до Урала.

Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский, которого называют легендой русско-украинской войны. Что известно о нем – читайте больше в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
NEWS
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
DAILY
Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида