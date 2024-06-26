Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО
25 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в указе.
Как отмечается, этот указ вступает в силу с дня его опубликования.
Что известно о создании нового рода ВСУ
11 июня Минобороны объявило о создании нового рода войск ВСУ - Сил беспилотных систем. По данным ведомства, Силы беспилотных систем ВСУ позволят в дальнейшем наносить поражение российским захватчикам на всю возможную глубину - вплоть до Урала.
Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский, которого называют легендой русско-украинской войны. Что известно о нем – читайте больше в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.