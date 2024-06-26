Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО

25 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в указе. Как отмечается, этот указ вступает в силу с дня его опубликования.