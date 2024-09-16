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Силы беспилотных систем включили в ВСУ: Зеленский подписал закон

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 15:22
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Силы беспилотных систем включили в ВСУ: Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №11507 и Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Президент подписал законопроект №11507, предусматривающий включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины новой структуры - Сил беспилотных систем", - сообщил Железняк.

Отмечается, что проект закона разработан с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению.

Реализация проекта Закона будет осуществлена в пределах средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины на соответствующий год.

Силы беспилотных систем

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Недавно Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины" о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.

Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

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