Легендарный "Барсук". Что известно о командующем Сил беспилотных систем Сухаревском

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины получили своего первого командующего. Им стал полковник Вадим Сухаревский, которого называют легендой российско-украинской войны.

Содержание

О том, что министр обороны Рустем Умеров назначил Сухаревского стало известно вчера вечером.

"Согласно приказу министра обороны Украины от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины", - сообщили в Генштабе.

Отметим, Силы беспилотных систем - это будущий род войск в составе ВСУ. Который будет отвечать за применение воздушных, надводных, подводных беспилотников и роботизированных систем.

До российско-украинской войны

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в Берегово (Закарпатская область). Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

С февраля по октябрь 2004 года участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады. Участник битвы за Эль-Кут. Это трехдневные бои в апреле 2004-го, когда миротворцев атаковали шиитские боевики Армии Магди. Украинцы приняли бой и несколько часов удерживали охраняемые объекты, после чего вышли из окружения с минимальными потерями.

После возвращения из Ирака поступил во Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" на специальность боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений. Закончил военный вуз в 2009 году.

В 2011 году получил звание старшего лейтенанта и стал командиром аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка с базированием во Львове. Был отмечен как один из лучших командиров рот этого полка.

Период АТО на Донбассе

Сухаревский участвовал в отражении российской агрессии с 2014 года. Командира с позывным "Барсук" называют легендой российско-украинской войны. Именно он отдал первый приказ открыть огонь по российским боевикам.

Более 50 вооруженных диверсантов во главе с Игорем "Стрелковым" Гиркиным захватили Славянск 12 апреля. Уже 13 числа на разведку в пригород вышла группа спецназа СБУ "Альфа". Группа остановилась в селе Семеновка пообщаться с местными жителями, когда террористы подъехали на легковом авто и начали стрельбу из автоматов. Одновременно из лесопосадки украинский спецназ обстреливала другая группа.

На помощь подоспели десантники 3-й роты 80-й аэромобильной бригады. У военных был приказ не открывать огонь, но командир роты, на тот момент старший лейтенант Вадим Сухаревский вступил в бой, сам заняв место стрелка в бронетранспортере. В итоге пулеметных огнем удалось подавить противника, который вскоре отступил.

"Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам", - вспоминал он.

В августе получил ранение в боях под Красным (Луганская область). Три пули попали в бронежилет, одна - в ногу. После взрыва гранаты он упал потерял сознание и был эвакуирован с поля боя.

До 2016 года учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

С 2016-го был командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. Выполнял задание на Мариупольском направлении. В июне 2020 года получил звание подполковника, а уже в следующем году возглавил штаб 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Полномасштабная война

Крайние четыре года до 2022-го Сухаревский служил в Мариуполе, где за девять месяцев до полномасштабного вторжения получил квартиру.

С началом большой войны пошел на повышение. В конце марта 2022-го его назначили командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Ее главные силы были находились в Олешках под Херсоном, попали в окружение и понесли большие потери. Сухаревский принял под командование остатки бригады, которая вырвалась из окружения.

"Первое, что я сделал - начал заставлять всех нормально закапываться и обустраивать качественную оборону", - говорил он и вспоминал, как пришлось принимать много волевых кадровых решений.

18 июня 2022-го был награжден званием Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. На тот момент уже имел воинское звание полковника.

Летом возглавил наступление на участке между Николаевом и Херсоном. Его подразделения первыми вошли в Херсонскую область и прорвали российскую оборону. Сообщалось, что бойцы Сухаревского прибегали к нестандартным подходам. В частности, модифицировали аккумуляторы в гражданских дронах DJI Mavic, чтобы они могли преодолевать большее расстояние.

9 ноября 2022 года бригада заняла село Зеленый Гай, благодаря чему Херсон стал доступен для артиллерии. Уже через два дня российские оккупанты отступили из областного центра.

Затем бригаду перебросили на донецкое направление. По словам Сухаревского, его бойцы снабжали дронами еще восемь бригад, наладив собственное производство, ремонт FPV-дронов и боеприпасов для них.

В августе 2023 года он говорил, что дом в Мариуполе, где жил вместе с семьей, уничтожен россиянами. Комбриг держал оборону на Востоке и мечтал вернуться домой.

"Милуемся видами Донецка, который, надеюсь, скоро вернется в лоно украинской государственности", - отметил он в одном из интервью.

В команде главкома Сырского

В феврале 2024 года президент Зеленский полностью перезагрузил руководство Вооруженных сил. На смену условной команде Валерия Залужного пришла команда Александра Сырского, которая должна реализовать новую стратегию победы в войне с Россией.

Сухаревский был назначен заместителем главкома. Как отмечал президент, его направление - беспилотные системы и развитие применения дронов.

Указ о создании Сил беспилотных систем Зеленский подписал тоже в феврале.

"Это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, по всей видимости, на поле боя", - говорил он.

Создание Сил беспилотных систем продиктовано огромным влиянием беспилотников на ход боевых действий. По мнению министра обороны Рустема Умерова, беспилотные системы вообще могут стать оружием украинской победы.

Новые организационные возможности позволят не только создать отдельные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников. Кроме того, открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и передачи их в войска.

Считается, что благодаря Силам беспилотных систем в будущем Украина сможет нивелировать количественное преимущество россиян по многим видам вооружений. В мае Кабинет министров поддержал создание отдельного рода войск, а Минобороны готовит соответствующий законопроект.

10 июня первым командующим Сил беспилотных систем был назначен Вадим Сухаревский. Которому предстоит воплотить все это в реальность.

При подготовке материала использовались: данные из открытых источников, статья Forbes, интервью Вадима Сухаревского для "Укринформа" и проекта "Ремовская Интервью", заявления президента Владимира Зеленского.