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Силы для прорыва. Переход на армейские корпуса позволит идти в контрнаступления, - Сырский

Киев, Воскресенье 22 июня 2025 10:01
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Силы для прорыва. Переход на армейские корпуса позволит идти в контрнаступления, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (пресс-служба Генштаба ВСУ)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

"Мы в прошлом году начали реорганизацию Вооруженных сил в условиях ведения боевых действий и предусмотрели создание армейских корпусов. Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления", - отметил главком.

Как пояснил Сырский, в рамках реорганизации планируется уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу). При этом уровень ОСГВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется.

По его словам, первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. Далее - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы.

Сырский добавил, что речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем.

"Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", - заявил главком ВСУ.

Он также отметил, что командиры корпусов подобрали свое управление, им разрешили самостоятельно подбирать заместителей. Это также привело к омоложению оперативного руководящего состава армии.

"Подавляющее большинство командиров корпусов - это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов - так же. Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов", - добавил Сырский.

Справка

Силы обороны продолжают сдерживать противника по всем оперативным направлениям, наносить ему огненное поражение как на временно оккупированной территории Украины, так и на территории РФ.

В условиях украинские военные проводят наступательные действия с целью восстановления утраченного положения. ВСУ объединяют оборонные и активные наступательные действия, для чего развивается и масштабируется перспективное направление отдельных штурмовых подразделений (полков, батальонов).

Ситуация на фронте

Напомним, на фронте за минувшие сутки зафиксировали 171 боевое столкновение. Больше всего боев зафиксировали на Покровском, Северо-Слобожанском, Курском, Лиманском и Торецком направлениях.

Как известно, россияне усилили штурмы в попытке выйти на админграницу Днепропетровской области. Но пока попытки врага продвинуться - безуспешные.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ держит на территории Украины около 695 тысяч захватчиков. На территории РФ напротив Харькова и Сум находится еще 52 тысяч вражеских войск.

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Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
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