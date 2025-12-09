Корпусная структура в ВСУ заработала полностью, командиры без опыта заменены, - Сырский
Вооруженные силы Украины полностью перешли на корпусную структуру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.
По словам главнокомандующего ВСУ, все корпуса приняли свои полосы ответственности, разгрузив оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки (ОТГ и ОСУВ).
Сырский подчеркнул, что это - первый шаг.
"Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции", - сказал он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что командиры, которые не имели опыта, уже заменены, а те, кто имеет опыт - реально справляются со своими задачами.
"Ряд молодых командиров корпусов демонстрируют устойчивость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий", - рассказал он.
Следующий этап - привести корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. По словам главкома, уже началась ротация бригад в корпусах.
В феврале 2025 года Александр Сырский сообщал, что в ВСУ начался процесс перехода на корпусную структуру армии. В целом планировалось создать 18 корпусов: 13 - в Сухопутных войсках, по 2 - в Десантно-штурмовых войсках и Национальной гвардии, 1 - в морской пехоте. Большинство корпусов будут состоять из пяти бригад, один - из семи.
Реформы в ВСУ
Ранее о переходе ВСУ на корпусную структуру рассказывали в Генштабе ВСУ. Как заявлял начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в начале октября, новосозданные корпуса уже выполняют боевые задачи и демонстрируют первые положительные результаты.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.
Как пояснил Сырский, в рамках реорганизации планируется уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу). При этом уровень ОСУВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется.