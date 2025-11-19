Сырский и Шмыгаль встретились с министром, который якобы будет продвигать план Трампа

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провели встречи с делегацией США в Киеве во главе с министром армии США генералом Даниэлем Дрисколлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и сообщение Шмыгаля.

В частности Сырский сообщил, что провел встречу с Дрисколлом, на которой обсуждал усиление помощи Украине и текущую ситуацию на поле боя.

"Акцентировал внимание на том, что противник наращивает группировку своих войск, продолжает наступательную операцию и повышает ее интенсивность, наносит ракетные удары по жилым кварталам, что вызывает многочисленные жертвы среди гражданского населения", - сказано в сообщении.

По словам Сырского, обсуждалось также усиление украинских возможностей в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных ударов. Также обсуждали подготовку личного состава ВСУ и другие вопросы.

Сырский объяснил Дрисколлу, что исключительно действия на линии фронта, усиление ПВО Украины и наращивание украинских дальнобойных возможностей вместе с удержанием и стабилизацией линии фронта должны подорвать наступательные возможности россиян и принудить их к справедливому миру.

Дальнобойные удары по России показали свою эффективность в нарушении логистики россиян и уменьшении военного потенциала РФ. А удары по российским НПЗ сильно подрывают российскую экономику.

"Еще одно важное направление - это наше сотрудничество в сфере технологий. Убежден, что украинский уникальный боевой опыт и быстрые циклы производства инноваций будут способствовать масштабированию взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере", - добавил Сырский.

Фото: генеральный штаб Украины

Со своей стороны Шмыгаль написал, что во время встречи с Дрисколлом выразил ему благодарность за поддержку Украины со стороны США и заверил, что Украина является надежным союзником Соединенных Штатов.

"Мы готовы укреплять глобальное лидерство США, основываясь на выводах современной войны. Украинские продукты в сфере беспилотных систем, коммуникаций и систем ситуационной осведомленности - одни из лучших в мире и доказывают свою эффективность в бою. Украина готова с союзниками нарабатывать совместные решения по безопасности", - подчеркнул министр.

По словам Шмыгаля, он представил Дрисколлу украинские наработки в сфере обороны, в частности производство FPV, перехватчиков и оружия для дальнобойных ударов. По словам министра, обсуждение также сфокусировалось вокруг оборонных договоренностей между Украиной и США.

"Украина благодарна Соединенным Штатам за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО Patriot на ориентировочную сумму 105 миллионов долларов. Это критически необходимая помощь, которая позволит эффективнее отражать российские удары", - добавил Шмыгаль.