У Путина и Лаврова ответили на статьи о "плане" с США по Украине
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова и спикер главы Кремля Дмитрий Песков опровергли сообщения СМИ о скором заключении рамочного соглашения по войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Как сообщили в МИД, если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран. От Госдепа МИД России ничего подобного не получал", - рассказала Захарова.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил об отсутствии каких-либо новостей относительно переговоров РФ и США о завершении войны в Украине.
Он прокомментировал публикацию издания Axios о консультациях Соединенных Штатов и России по разработке плана урегулирования войны.
"Нет, пока что в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет", - сказал Песков журналистам.
Что предшествовало
Напомним, издание Axios сообщило, что администрация Трампа тайно консультируется с РФ, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине. Согласно данным источников издания, документ будет состоять из 28 пунктов.
Отмечается, что план США вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения по Газе. При этом остается непонятным, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.
Кроме того, издание Politico рассказало, что рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время.
Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что команда президента США Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия ЕС и Украины. Результат переговоров Белый дом собирается подать Киеву уже как итоговое и принятое решение.