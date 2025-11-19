Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова и спикер главы Кремля Дмитрий Песков опровергли сообщения СМИ о скором заключении рамочного соглашения по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Как сообщили в МИД, если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран. От Госдепа МИД России ничего подобного не получал", - рассказала Захарова.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил об отсутствии каких-либо новостей относительно переговоров РФ и США о завершении войны в Украине.

Он прокомментировал публикацию издания Axios о консультациях Соединенных Штатов и России по разработке плана урегулирования войны.

"Нет, пока что в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет", - сказал Песков журналистам.