ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 20:46
UA EN RU
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил Фото: россияне ударили по полигону ВСУ (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий

Российский удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ произошел в Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что под обстрелом оказался полигон на территории Николаевской области.

По состоянию на 19:27 была официальная информация о 14 раненых и трех погибших военнослужащих от российского удара.

Что известно об ударе России по полигону ВСУ

Напомним, вечером 22 июня командование Сухопутных войск сообщило, что россияне ракетой ударили по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате удара погибли и пострадали военные, но, по словам командования, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.

Позже в командовании Сухопутных войск уточнили, что на момент удара личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности.

Российские удары по полигонам и учебным центрам

Как известно, это уже не первый случай за последние месяцы, когда Россия атакует украинские полигоны или учебные центры. Так, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.

На фоне ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Ракетный удар Война России против Украины
Новости
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде