Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил

Российский удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ произошел в Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По состоянию на 19:27 была официальная информация о 14 раненых и трех погибших военнослужащих от российского удара.

Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что под обстрелом оказался полигон на территории Николаевской области.

Что известно об ударе России по полигону ВСУ

Напомним, вечером 22 июня командование Сухопутных войск сообщило, что россияне ракетой ударили по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате удара погибли и пострадали военные, но, по словам командования, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.

Позже в командовании Сухопутных войск уточнили, что на момент удара личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности.

Российские удары по полигонам и учебным центрам

Как известно, это уже не первый случай за последние месяцы, когда Россия атакует украинские полигоны или учебные центры. Так, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.

На фоне ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.