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Сырский: беспилотники - приоритет, ищем решения для преимущества над противником

Понедельник 18 марта 2024 22:38
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Сырский: беспилотники - приоритет, ищем решения для преимущества над противником Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Татьяна Степанова

Развитие применения беспилотных систем в настоящее время является приоритетом для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ.

"Технологии и технологичность - это залог нашего превосходства над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет. В Вооруженных силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский", - написал Сырский.

Как отметил главнокомандующий, они вместе с Сухаревским работают над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления Сил обороны.

Сырский подчеркнул, что ВСУ, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент - на подготовке специалистов радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и т.д.

"Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Однако, по словам Сырского, важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации, является сохранение жизни наших военных.

Сырский: беспилотники - приоритет, ищем решения для преимущества над противником

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и его заместитель Вадим Сухаревский (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина в течение 2024 года должна выйти на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости.

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