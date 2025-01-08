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Командующий Сухопутными войсками доложил, как решается ситуация со 155 ОМБр

Киев, Среда 08 января 2025 12:28
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Командующий Сухопутными войсками доложил, как решается ситуация со 155 ОМБр Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый (facebook com CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со 155 ОМБр. Бригаду собираются усилить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-майора Михаила Драпатого.

Командующий отметил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады с иностранным партнером происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Он подчеркнул, что французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной.

"Во время генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки при комплектовании, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовкой как в Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникавшие в процессе создания и приобретения возможностей новой боевой единицей Сухопутных войск", - отметил Драпатый.

По словам командующего, несмотря на все сложности, бригада заняла полосу фронта, где находится меньше месяца, выполняет боевые задачи, держит позиции.

Новому командиру бригады оказывается поддержка Сухопутных войск. Новосозданной 155 бригаде ищут командиров, желающих призывают обращаться по электронному адресу: 155bde@mil.ua.

Драпатый также прокомментировал ситуацию с СЗЧ в бригаде. Он отметил, что "ситуация непростая", а главный вызов - низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно руководят людьми.

Для бойцов 155 155 ОМБр имени Анны Киевской создали горячую линию 0800-500-410 (после прослушивания - цифра 5). Она работает с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Скандал со 155 ОМБр

Напомним, недавно в сети появилась информация о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Сообщалось о якобы массовом дезертирстве и СЗЧ, в частности во время обучения во Франции.

В ГБР отмечали, что следствие "изучает факты, изложенные в СМИ", открыв соответствующие уголовные дела.

На фоне этих сообщений главком ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 бригаду.

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