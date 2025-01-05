Сырский поручил усилить 155 бригаду

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской. Правоохранители расследуют случаи дезертирства и СЗЧ в бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома в Facebook.

Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы по использованию дронов на фронте. Он отметил, что особое внимание уделили наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады.

Главком также обсудил с командирами "проблемные вопросы", которые необходимо решить, и отметил, отдал все необходимые распоряжения.

Скандал со 155 бригадой

На днях в сети заявили о ненадлежащем формировании и обеспечении новосозданной 155 механизированной бригады.

Отмечалось, что якобы 1700 военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады оставили службу. В частности, якобы были факты побега бойцов с обучения во Франции.

В ГБР заявили, что следствие "изучает факты, изложенные в СМИ", открыв уголовные дела по статьям о дезертирстве и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.