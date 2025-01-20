ГБР задержало экс-командира 155-й бригады ВСУ

В Украине задержали бывшего командира 155 ОМБР имени Анны Киевской. Во время его командования СЗВ в бригаде приобрело массовый характер.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Дмитрии Рюмшине.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и при содействии Министерства обороны и командования ВСУ сегодня, 20 января, задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады, который допустил дезертирство подчиненных.

Как установило расследование, находясь в должности командира, он не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов самовольного оставления места службы личным составом, которые происходили во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом.

Также проверяются сведения о возможных "схемах", когда за взятки военные могли уклониться от выполнения обязанностей службы.

Бывший комбриг 155 ОМБр будет доставлен в Киев для сообщения ему о подозрении в ненаправлении военным должностным лицом в орган досудебного расследования сообщения о подчиненном, который совершил уголовное преступление, а также в другом умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что совершено в условиях военного положения и причинило существенный вред.

Заметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.