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ГБР задержало экс-командира 155-й бригады ВСУ

Украина, Понедельник 20 января 2025 15:18
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ГБР задержало экс-командира 155-й бригады ВСУ Фото: в Украине задержали командира 155-й бригады ВСУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Левицкий

В Украине задержали бывшего командира 155 ОМБР имени Анны Киевской. Во время его командования СЗВ в бригаде приобрело массовый характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Дмитрии Рюмшине.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и при содействии Министерства обороны и командования ВСУ сегодня, 20 января, задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады, который допустил дезертирство подчиненных.

ГБР задержало экс-командира 155-й бригады ВСУ

Как установило расследование, находясь в должности командира, он не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов самовольного оставления места службы личным составом, которые происходили во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом.

Также проверяются сведения о возможных "схемах", когда за взятки военные могли уклониться от выполнения обязанностей службы.

Бывший комбриг 155 ОМБр будет доставлен в Киев для сообщения ему о подозрении в ненаправлении военным должностным лицом в орган досудебного расследования сообщения о подчиненном, который совершил уголовное преступление, а также в другом умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что совершено в условиях военного положения и причинило существенный вред.

Заметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Скандал со 155 ОМБр

Напомним, недавно в сети появилась информация о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Сообщалось о якобы массовом дезертирстве и СЗЧ, в частности во время обучения во Франции.

В частности, по данным ГБР, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.

Ранее в ГБР отмечали, что следствие "изучает факты, изложенные в СМИ", открыв соответствующие уголовные дела.

На фоне этих сообщений главком ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 бригаду.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со 155 ОМБр.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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