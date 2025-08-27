Сирпиріг, пляцок и не только: как можно называть чизкейк на украинском
Чизкейк - популярный десерт из нежной творожной начинки на основе печенья или теста. Слово "чизкейк" пришло к нам из других стран, а украинский язык предлагает несколько способов передать его название, в зависимости от региона, традиций и стиля приготовления.
Что такое чизкейк?
Чизкейк - это десерт, основным ингредиентом которого является творожная масса. Чаще всего - это сладкая творожная смесь, уложенная на слой перетертого печенья или крекеров. В оригинальном рецепте для чизкейка выпекают основу из бисквита.
Название чизкейк (cheesecake) пришло из английского языка, cheese - сыр, cake - пирожное.
"Сирний пляцок"
Такое название особенно популярно в Западной Украине. "Пляцок" - это тонкий или слоеный пирог с начинкой. Вариант подойдет для легких, почти пирожных чизкейков, которые подаются на фуршетах или праздниках.
"Сирник"
Традиционный украинский термин для десерта из творога. Он больше ассоциируется с домашней выпечкой и может касаться как запеченного чизкейка, так и маленьких порционных сырников в форме пирожных.
"Сирный десерт/сирна запіканка"
Для современных вариантов без выпекания или с желейной основой подходят нейтральные словосочетания: "сирний десерт", "сирна запеканка". Они точны и понятны, особенно для кулинарных рецептов в сети.
Как еще можно называть "чизкейк"?
На популярном сайте "Словотвір" украинцы предложили свои названия для этого популярного десерта. Больше всего голосов набрали слова "сирник" и "сирний пиріг". Также были предложены такие слова:
- Сиряник
- Сирниця
- Сирне тістечко
- Сирнечко
- Сиріг
- Пляцок
- Сирпиріг
- Сиропряж
- Сирничок
- Сиропік
