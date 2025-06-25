Эти слова заставят вас покраснеть: они звучат вульгарно, но имеют абсолютно приличное значение

Некоторые украинские слова могут вызвать улыбку или даже смущение, хотя на самом деле они вполне литературные. И часто мы краснеем, потому что не знаем истинного значения этих слов.

Какие слова могут иметь двоякое значение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому мастерству Ольги Мацьопы в Instagram .

Украинский язык богат словами, которые имеют двусмысленное звучание, но совсем невинное значение, часто отличаются от того, что может прийти в голову из-за современных ассоциаций или кальки из других языков.

Кобиняк

Например, значение слова "кобиняк" - это традиционная верхняя одежда, похожая на кожух, которую носили наши предки.

Ее форма и назначение были вполне утилитарными и не имеют никаких намеков на что-то другое. Однако, не знакомые с этим словом люди могут воспринять его совсем иначе.

Цівка

Еще одним таким словом является "цівка" - это часть ружья, его важный элемент, выполняющий определенную механическую функцию.

Но для тех, кто не знаком с техникой, это слово может звучать странно или вызывать другие ассоциации.

Прутень и патик

Слово "прутень" означает тонкую веточку дерева, а "патик" - обычную палку. Они обозначают простые природные вещи, которые веками были частью быта, но в современном языке могут восприниматься неправильно.

Піхва

Особенно интересно слово "піхва" - это не только анатомический термин, который известен многим, но и футляр для клинкового оружия. В древние времена именно так называли специальный чехол для меча или ножа.

Грічка

И наконец, "грічка" - это не гречневая крупа, как может подумать большинство, и не то место, куда прыгают во время измены, а верхушка сахарной свеклы, которая имеет важное значение в сельском хозяйстве.

Такие слова ярко демонстрируют, что украинский язык многогранен и неповторим, и стоит познавать его глубже, выходя за пределы самых известных слов вроде "паляниця", "молодиця" или "укрзалізниця".

Это не только расширяет словарный запас, но и помогает лучше понимать культуру, историю и традиции нашего народа.