8 украинских слов, которые невозможно перевести на русский

Некоторые слова живут только в определенной культуре. Они настолько глубоко укоренены в менталитет, быт и эмоции народа, что просто не поддаются переводу без потери смысла. Украинский язык имеет немало таких уникальных слов, которые не имеют точного соответствия в русском - ни по эмоциональному наполнению, ни по смыслу.

Какие 8 слов отражают уникальность украинского языка и души и их невозможно перевести на русский, рассказывает РБК-Украина .

Туга

Это не просто "печаль" или "грусть". Украинская "туга" - это глубокое, затяжное, часто беспричинное внутреннее переживание, похожее на печаль по чему-то утраченному или недостижимому. Русский аналог - слишком "плоский" для этой эмоции.

Барвінок

Да, это и название растения, но в украинском - это еще и символ вечности, бессмертия, любви и семейной связи. В русском такого поэтического и глубинного значения это слово не имеет.

Вишиванка

Формально переводится как "вышиванка", но русское слово не передает глубокий культурный код: это не просто одежда, а оберег, символ рода, память поколений. Вишиванка "говорит" об истории нации - ее невозможно перевести полностью.

Затишок

Русский аналог - "уют", но это слово не передает всю атмосферу. В "затишку" есть ощущение безопасности, тишины, тепла и дома - именно дома, а не просто помещения. Это атмосфера, которую не передать одним словом на русском.

Паляниця

Это не просто хлеб. Это - символ украинской идентичности, особенно после 2022 года, когда слово стало своеобразным "паролем" между своими. На русский оно не переводится - ни лексически, ни символически.

Кохати

В русском есть "любить", но "кохати" - это интимнее, мягче, сердечнее. Это слово имеет нежную энергетику, которую сложно передать русским "любовь", потому что в России "любят" одинаково - Родину, кота или близкого человека.

Ґазда / Ґаздиня

Значение выходит за пределы "хозяина" или "домовладелицы". Это не просто жители дома, а заботливые, ответственные хозяева - те, кто поддерживает порядок и душу дома. В русском - ни одного полноценного аналога.

Доля

Это не совсем "судьба" - потому что в украинском "доля" имеет мистический, роковой подтекст, связанный с кармой, предсказанием, жизненным путем. Она либо есть, либо ее нет - а это уже не переводится.