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Это слово знакомо каждому украинцу, но россиян оно доводит до белого каления

Среда 09 июля 2025 08:00
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Это слово знакомо каждому украинцу, но россиян оно доводит до белого каления Какое обычное украинское слово знают все, но оно бесит россиян (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые привычные для украинцев слова могут вызвать удивление, непонимание или даже улыбку у носителей других языков. А некоторые - раздражительность и отчаяние. Одно из таких слов в украинском языке - короткое, простое, но неожиданное для россиян.

Какое слово не понимают россияне, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на NewVoice.

Слово "стодола" хорошо известно жителям украинских сел - это хозяйственная постройка, в которой хранят сено, зерно, сельскохозяйственный инвентарь или другие вещи, необходимые для ведения быта. Впрочем, для русскоязычных оно часто является непонятным или даже комичным.

Происхождение слова - древнеславянское. Оно образовано от слов "сто" и "дол", что намекает на его пространственную вместительность.

И действительно, в переносном значении "стодола" может ассоциироваться с чем-то большим, широким, а иногда - беспорядочным.

В русском языке нет полного соответствия. Ближайшие по функции "амбар" или "сарай" однако эти слова не передают в полной мере значение, которое имеет "стодола" в украинском культурном контексте.

Более того - само звучание слова кажется русскоязычным людям архаичным или даже шутливым.

Филологи отмечают, что такие слова, как "стодола", не только сохраняют историческое наследие, но и открывают окно в быт и мировоззрение украинцев.

Их понимание - это шаг к более глубокому познанию языка, культуры и традиций.

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