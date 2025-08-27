ua en ru
Сирпиріг, пляцок і не тільки: як можна називати чизкейк українською

Середа 27 серпня 2025 08:05
Сирпиріг, пляцок і не тільки: як можна називати чизкейк українською Як можна українською називати "чизкейк" (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Чизкейк - популярний десерт із ніжної сирної начинки на основі печива або тіста. Слово "чизкейк" прийшло до нас з інших країн, а українська мова пропонує кілька способів передати його назву, залежно від регіону, традицій та стилю приготування.

Як можна називати чизкейк українською мовою, розповідає РБК-Україна.

Що таке чизкейк?

Чизкейк - це десерт, основним інгредієнтом якого є сирна маса. Найчастіше - це солодка сирна суміш, укладена на шар перетертого печива або крекерів. В оригінальному рецепті для чизкейка випікають основу з бісквіта.

Назва чизкейк (cheesecake) прийшла з англійської мови, cheese - сир, cake - тістечко.

Сирний пляцок

Така назва особливо популярна у Західній Україні. "Пляцок" - це тонкий або листковий пиріг із начинкою. Варіант підійде для легких, майже тістечкових чизкейків, які подаються на фуршетах або святах.

Сирник

Традиційний український термін для десерту із сиру. Він більше асоціюється з домашньою випічкою і може стосуватися як запеченого чизкейка, так і маленьких порційних сирників у формі тістечок.

Сирний десерт/сирна запіканка

Для сучасних варіантів без випікання або з желейною основою підходять нейтральні словосполучення: "сирний десерт", "сирна запіканка". Вони точні та зрозумілі, особливо для кулінарних рецептів у мережі.

Як ще можна називати "чизкейк"?

На популярному сайті "Словотвір" українці запропонували свої назви для цього популярного десерту. Найбільше голосів набрали слова "сирник" та "сирний пиріг". Також були запропоновані такі слова:

  • Сиряник
  • Сирниця
  • Сирне тістечко
  • Сирнечко
  • Сиріг
  • Пляцок
  • Сирпиріг
  • Сиропряж
  • Сирничок
  • Сиропік

Під час написання матеріалу були використані джерела: Вікіпедія, словник "Горох", Slovotvir.

