Сирия могла иметь ядерный реактор: МАГАТЭ нашло следы урана на разрушенном объекте

Специалисты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы урана на территории в Дейр-эз-Зоре в Сирии, где Израиль в 2007 году уничтожил здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В отчете сказано, что в одном из трех исследуемых мест найдено много частиц природного урана, который был обработан человеком. "Природный" означает, что уран не был обогащен.

Вместе с тем в отчете не указано, для чего использовали этот материал.

В МАГАТЭ напомнили, что еще в 2011 году высказали предположение, что здание в Дейр-эз-Зоре "очень вероятно" было реактором, построенным тайно, о чем сирийские власти должны были бы сообщить международной организации. Обновленные исследования прошлого года позволили агентству взять пробы окружающей среды, связанные с объектом, для дальнейшего анализа.

В текущем отчете отмечается, что действующая сирийская власть не имеет информации, которая могла бы объяснить наличие частиц урана. В то же время правительство, возглавляемое Ахмедом аш-Шараа, предоставило МАГАТЭ доступ к месту в июне этого года для дополнительных образцов и сотрудничества в рамках расследования прошлой ядерной деятельности Сирии.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом Сирии договорился о продолжении анализа, доступ к соответствующей документации и консультации с теми, кто был вовлечен в проект. Агентство планирует посетить Дейр-эз-Зор и оценить новые результаты, после чего станет возможным окончательно прояснить вопрос гарантий и прошлой ядерной деятельности страны.

Находка подчеркивает сложность контроля над ядерными материалами в регионе и напоминает о нерешенных вопросах относительно секретных программ Сирии.