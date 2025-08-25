РФ хочет обновить ядерную программу из-за "угрозы" для ее существования, - Fox News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии России "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что текущая геополитическая ситуация - это время колоссальных угроз существованию РФ. Поэтому, по его словам, гарантией суверенитета должен быть " ядерный щит, который также является мечом".

При этом он не уточнил, какие именно обновления планируется внести в ядерную программу "Щит".

Эти комментарии прозвучали менее чем через неделю после личной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

В мае Трамп объявил о планах США разработать систему противоракетной обороны "Золотой купол " по образцу израильского "Железного купола". По предварительным подсчетам, она будет стоить не менее 175 миллиардов долларов.

Хотя эксперты по безопасности бьют тревогу относительно эскалации ядерного развития Китая, Россия и США вместе продолжают владеть 90% мирового ядерного арсенала. Москва продолжает удерживать почти 4400 ядерных боеголовок, более 1500 из которых "стратегически развернуты", тогда как США имеют в своих арсеналах более 3700 боеголовок, из которых 1400 развернуты, сообщает Ассоциация контроля над вооружениями.

К тому же еще в 2023 году Россия вышла из последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием, который действует до февраля 2026 года. Владимир Путин озвучил причину: США якобы разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов.