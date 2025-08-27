ua en ru
Китай резко ответил США и России на требование о ядерном разоружении

Среда 27 августа 2025 16:04
Китай резко ответил США и России на требование о ядерном разоружении Фото: спикер МИД КНР Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Китай считает требования США и России присоединиться к переговорам по ядерному разоружению "неразумными и нереалистичными".

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал ядерный контроль с российским диктатором Владимиром Путиным и хотел бы видеть Пекин участником этого процесса.

Почему Китай отказывается

Го Цзякунь подчеркнул, что ядерные возможности Китая и США нельзя даже сравнивать.

"Ядерные потенциалы Китая и Соединенных Штатов находятся на совершенно разных уровнях, стратегическая среда безопасности и ядерная политика двух стран также абсолютно разные. Поэтому требовать от Китая начать трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с США и Россией глупо и нереалистично", - отметил представитель МИД КНР.

По словам Го, страна строго придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой и ведет исключительно оборонительную ядерную стратегию. Пекин не планирует втягиваться в гонку вооружений с любым другим государством.

"Страны с крупнейшими ядерными арсеналами должны первыми выполнять свои особые приоритетные обязанности по ядерному разоружению", - добавил представитель МИД Китая.

Напомним, 25 августа Трамп заявил, что одной из главных задач США является денуклеаризация вместе с Китаем и Россией. По словам американского президента, Москва якобы уже готова к переговорам, а Китай присоединится позже.

Путин и новый ДСНВ

В 2023 году Россия односторонне вышла из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Действие этого документа запланировано до февраля 2026 года, и его потенциальное обновление может стать ключевым вопросом в будущих переговорах.

До встречи с Трампом на Аляске Путин отмечал, что новый договор о стратегических наступательных вооружениях может стать одной из главных тем переговоров. Это подчеркивает сложность будущих трехсторонних дискуссий и различные подходы к ядерному контролю у США, России и Китая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ хочет обновить ядерную программу из-за "угрозы" для ее существования.

