Сирія могла мати ядерний реактор: МАГАТЕ знайшло сліди урану на зруйнованому об’єкті

Сирія, Вівторок 02 вересня 2025 03:37
Ілюстративне фото: спеціалісти МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Спеціалісти міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили сліди урану на території в Дейр-ез-Зорі в Сирії, де Ізраїль у 2007 році знищив будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті сказано, що в одному з трьох досліджуваних місць знайдено багато частинок природного урану, який був оброблений людиною. "Природний" означає, що уран не був збагачений.

Разом з тим у звіті не вказано, для чого використовували цей матеріал.

В МАГАТЕ нагадали, що ще у 2011 році висловили припущення, що будівля в Дейр-ез-Зорі "дуже ймовірно" була реактором, побудованим таємно, про що сирійська влада мала б повідомити міжнародну організацію. Оновлені дослідження минулого року дозволили агентству взяти проби навколишнього середовища, пов’язані з об’єктом, для подальшого аналізу.

У поточному звіті зазначається, що чинна сирійська влада не має інформації, яка могла б пояснити наявність частинок урану. Водночас уряд, очолюваний Ахмедом аш-Шараа, надав МАГАТЕ доступ до місця у червні цього року для додаткових зразків та співпраці у рамках розслідування минулої ядерної діяльності Сирії.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час зустрічі з президентом Сирії домовився про продовження аналізу, доступ до відповідної документації та консультації з тими, хто був залучений до проекту. Агентство планує відвідати Дейр-ез-Зор і оцінити нові результати, після чого стане можливим остаточно прояснити питання гарантій та минулої ядерної діяльності країни.

Знахідка підкреслює складність контролю над ядерними матеріалами в регіоні та нагадує про невирішені питання щодо секретних програм Сирії.

Нагадаємо, Китай вважає вимоги США та Росії приєднатися до переговорів щодо ядерного роззброєння "нерозумними та нереалістичними".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ хоче оновити ядерну програму через "загрози" для її існування.

МАГАТЕ Війна в Сирії
