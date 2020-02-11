ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сирії збили вертоліт армії Асада

Новини » Надзвичайні події     11.02.2020 - 14:20
У Сирії збили вертоліт армії Асада
Фото: вертоліт Мі-17 (wikipedia.org)

В результаті атаки загинув пілот

В провінції Ідліб (Сірія) збитий вертоліт сирійської армії. Про це заявили в командуванні сирійських опозиційних сил, які ведуть бої проти військ президента Башара Асада, передає Reuters.

Згідно з інформацією командування сирійських опозиційних сил, вертоліт Мі-8 впав на південь від міста Ідліб, на території, контрольованій противниками Асада. Пілот загинув. Чи були у вертольоті ще люди – не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті обстрілу загинули п'ятеро військових, у зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина збереже військову присутність в сирійському місті Ідліб і планує відповісти на будь-які дії, що порушують норми міжнародного права.

РБК-Україна писало, що Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішена дипломатичним шляхом.

Туреччина завдала удари у відповідь по армії Асада в Сирії
Новини України обстрелВійна в СиріїСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся