Туреччина завдала удари у відповідь по армії Асада в Сирії

Фото: турецькі війська в Ідлібі (aa.com.tr)

Турецькі військові наносять удари в сирійській провінції Ідліб

Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів по 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини.

Як повідомляється, у відповідь були нанесені удари по 115 цілям режиму Башара Асада. Був нейтралізований 101 солдат режиму, а також три танки, дві артилерійські зброї та один вертоліт.

"В рамках самооборони тривають удари по позначених цілях", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті обстрілу загинули п'ятеро військових, у зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

Раніше повідомлялося, що Іран готовий стати посередником у конфлікт між Туреччиною та Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішений дипломатичним шляхом.