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Турецькі війська в Ідлібі потрапили під обстріл, Ердоган зібрав термінову нараду

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 16:10
Турецькі війська в Ідлібі потрапили під обстріл, Ердоган зібрав термінову нараду
Фото: турецькі війська в Ідлібі (aa.com.tr)

В результаті атаки сирійської армії загинули п'ятеро турецьких військових

Сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті обстрілу загинули п'ятеро військових, у зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Повідомляється, що п'ятеро турецьких військовослужбовців загинули в ході обстрілу в Ідлібській зоні деескалації, ще п'ятеро отримали поранення. При цьому в Міноборони Туреччини заявили, що по району артилерійського обстрілу було завдано удару у відповідь.

Також повідомляється, що у зв'язку з інцидентом президент Туреччини Реджеп Ердоган проводить термінову нараду з міністром оборони Хулусі Акаром.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готовий стати посередником у конфлікт між Туреччиною і Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішений дипломатичним шляхом.

Також повідомлялося, що Анкара перекинула 20 танків в сирійську провінцію Ідліб, де триває наступ військ режиму Башара Асада.

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