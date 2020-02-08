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Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією

Новини » В світі     08.02.2020 - 17:09
Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

Іран закликає вирішувати конфлікт дипломатичним шляхом

Іран готовий надати допомогу в подоланні військового конфлікту між Туреччиною і Сирією. Про це повідомляє Reuters.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем Організації Об'єднаних Націй (ООН), конфлікт в Сирії повинен бути вирішена дипломатичним шляхом.

"В ході зустрічі Іран підтвердив, що цивільні особи у Сирії не повинні використовуватися в якості живого щита... і що Іран готовий виступити посередником між Туреччиною і Сирією для вирішення проблеми", - повідомили в МЗС Ірану.

Також міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад заявив, що Тегеран готовий допомогти у пом'якшенні кризи в Сирії щодо незалежності і суверенітету Сирії.

Зазначимо, військовий конфлікт в Сирії триває вже близько дев'яти років. Туреччина підтримала повстанців, які хотіли скинути президента Сирії Башара Асада, Іран і Росія підтримали сили Асада у війні.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччина перекинула 20 танків в сирійську провінцію Ідліб, де триває наступ військ режиму Башара Асада.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місту Ідліб. Представники ЄС звернулися до протиборчим сторонам конфлікту із закликом полегшити доставку гуманітарної допомоги в регіоні, а також забезпечити безпеку цивільного населення.

Жертвами нових атак військ Асада і РФ в Ідлібі стали 15 цивільних, - Anadolu ООН виділяє 30 млн доларів на надзвичайну допомогу Сирії
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